La triste carta de La China Suárez para confirmar la separación con Rusherking

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió desde su cuenta de Instagram la China Suárez .

“¿Después? No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian; después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades”, agregó en el mensaje de su posteo.

La realidad es que la actriz no fue la única que reveló la separación, de manera más escueta y con un mensaje en sus stories, Rusherking también confirmó la ruptura con la actriz.

China SUarez Rusherking 2.jpg

“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, aseguró el artista.

Sin embargo, a pesar de las palabras amables de ambos, todo parece indicar que la separación no fue del todo amable, debido a que luego de estos mensajes ambos no solo se dejaron de seguir, sino que también se bloquearon por lo que, al menos desde las redes sociales, no podrán tener contacto el uno con el otro.