La UCR hace tambalear Cambiemos

“Queremos que se cree una mesa institucionalizada en la que se puedan discutir políticas públicas esenciales, como la energética, la educativa o la exterior. No un toma y daca de cargos. El radicalismo es un partido con más de 100 años que no va a tolerar políticas que están en contra de su esencia e identidad”, remarcó Storani y, en tono resignado, admitió que considera “altamente improbable” que el Gobierno tenga un cambio de conducta antes de las elecciones.

“Hasta ahora, cuando hicimos advertencias públicas, como con la política tarifaria, el Gobierno no sólo no hizo caso, sino que acusó que esos planteos generaban desestabilización”, dijo y reconoció que está la posibilidad “de ir a las elecciones con candidatos propios y buscar afinidades con otras corrientes de pensamiento más afines”. “No tendría sentido la continuación de Cambiemos, porque es una coalición electoral: si no hay un cambio sustancial, algo que veo muy lejano, no tiene demasiado porvenir”, consideró.

Arde la interna radical en Córdoba

El precandidato radical a diputado provincial por el espacio de Cambiemos, Dante Rossi, afirmó que “continúa con normalidad el proceso para las elecciones internas”, convocadas para el 17 de marzo, para elegir los candidatos para los comicios provinciales y municipales del 12 de mayo. Sin embargo, desde la lista opositora que encabeza el diputado nacional Mario Negri, insisten en que no están dadas las condiciones para la disputa interna y avisan que hoy impugnarán esa contienda. Rossi es precandidato a legislador local por la lista Llega el Cambio, que promueve para gobernador y vice a Ramón Mestre-Carlos Briner.