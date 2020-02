"La UCR se siente más cerca del peronismo que del PRO"

"Me costó", dijo Alfonsín, en referencia a las instancias que atravesó para aceptar el cargo de embajador. "El primer ofrecimiento fue en noviembre y le dije al Presidente que yo podía ayudar desde otra instancia, desde mi propio partido, intentando que la UCR recuperara su identidad", relató. "Después me lo pidió de nuevo en diciembre y después me llamó desde Alemania. Una gran mayoría me apoyó, más allá de las críticas que trascendieron", relató el dirigente radical.