¿La venganza de Barbie?

Barbie Vélez: poco creíble

“Me cae bárbaro, pero estábamos jodiendo”

La ex de Fede Bal dio su versión luego de conocerse la postal que la deja muy en evidencia. “Me cae bárbaro pero no es mi estilo. La foto está sacada de contexto. Estaban mis amigas ahí también. Estábamos jodiendo. No es mi onda. No me interesa el Pollo. No me interesa nadie”, manifestó la hija de Nazarena en Los ángeles de la mañana.

“En un momento, él la agarró y la llevó al costado del baño”. Sabrina, autora de la fotografía

Pollo Álvarez. Día intenso

Descargo vía Twitter

La imagen de ambos abrazados habla por sí sola. Sin embargo, el Pollo no se hizo cargo: “Nada para decir, sorry. Hoy es un día intenso. Prefiero no hablar porque no tengo nada para decir”.