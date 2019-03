"Cuando llego los futbolistas ya estaban en pedo. Empezaron todos 'eh, vino Polino', y viste que yo peso 20 kilos mojado, entonces me revolearon y me clavé la araña del salón acá (señalando su frente), que todavía tengo la marca", recordó.

"¡Se paró el casamiento! Empecé a sangrar, no conocía a nadie, estaba arruinando el casamiento de alguien que no conocía. A Maxi lo conocí en ese momento. Y cuando pasa algo así en un hotel viene la seguridad, ambulancia por protocolo, viene la policía…", continuó su relato.

"Me daba vergüenza a mí, porque los pibes en pedo decían: 'Boludo, vamos a revolearlo'. Y Carolina Molinari con Mariano Pavone, que en ese momento estaban viviendo en Italia, habían venido especialmente para el casamiento, me ofrecieron la suite para que me parara la sangre... Vino el SAME, me curaron, me pegaron la herida. Una vez que terminó eso me fui, todo ensangrentado", contó.

Por último, Andy le consultó sobre lo que había dicho la modelo sobre ese momento, a lo que se limitó a responder entre risas: "Cada vez que la veo le recuerdo eso".

