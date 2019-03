Pasiones que matan

Según reveló la panelista de Los ángeles de la mañana, el ex futbolista tuvo un apasionado romance con Adonay Fruto, una bella joven cubana, cuando aún era menor de edad.

“Tengo información sobre una de las madres de los niños cubanos. Una de las madres es la novia famosa que él tuvo. Diego se habría puesto de novio en el 2001, el bebé vino en el 2004, cuando Claudia y Diego ya estaban separados. Ella tenía 19 años cuando estaba embarazada. O sea que empezó con ella siendo una menor de edad. La chica se llama Adonay Fruto. Es bellísima. La relación se terminó a causa del embarazo. Él estaba muerto, enamorado, pero le dijo que el bebé no era de él, que era una puta y la sacó corriendo”, explicó.

Eileen Díaz, una de las novias de Diego en Cuba, contó que él no quería usar preservativo.

La historia no termina ahí ya que la esposa de Diego Latorre relató que Maradona luego se arrepintió y le rogó a la joven que volviera con él y transitaran juntos el embarazo. Dolida por lo que había ocurrido, ella lo rechazó. Ante esto, el ex futbolista intentó suicidarse.

“Diego se arrepiente y la va a buscar. Ella, con una dignidad fuera de serie, le dijo que no quería seguir con él. ¡Tenía 19 años! Cuando Diego salió de la casa, él se quiso estrellar contra un camión y fue derecho. De hecho, están las declaraciones en Cuba, pero no se tiene acceso a todas las declaraciones. El chofer del camión declaró que Maradona le dio de lleno, que no fue un accidente, que se quiso matar... Obviamente (Matías) Morla me lo va a negar todo”, reveló.

Por último, Yanina agregó que los otros dos niños llegaron muchos después, con otra mujer. “Esto Diego siempre lo supo y nunca los quiso reconocer”, finalizó, muy dura, la panelista.