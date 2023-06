La vergonzosa declaración de la suegra de Cecilia Strzyzowski: "Esto es muy político"

En un evento frente a los tribunales el jueves 8 de junio, Acuña hizo su primera declaración pública sobre el caso, asegurando ser "la más interesada" en encontrar a su nuera. Sin embargo, hizo hincapié en que Cecilia y su hijo habían discutido días antes y ya no eran pareja, y que a su hijo lo estaban "estigmatizando" por ser hombre, añadiendo que las mujeres suelen denunciar a los hombres y arruinarles la vida.

Expresando su indignación por las sospechas que recaen sobre su familia, Acuña también cuestionó el comportamiento de Gloria Romero, la madre de Cecilia. Dijo: "Si me sacan o desaparece mi hijo, voy con un palo a la casa de la persona donde vivía mi hijo". Y enfatizó: "Nadie vino a mi casa; vivo aquí, a cinco cuadras, y soy una persona pública. ¡Qué extraño! ¡Me enteré de todo esto a través de los medios! ¡Es extraño que una madre desesperada no venga a mi casa y me pregunte!".