La vida escondida de Guillermo Calabrese: cuál era su pasión y por qué no mostraba su familia

De sus padres, Guillermo Calabrese habló poco, sin embargo, en una entrevista reveló lo difícil que fue decirles que quería dedicarse a la gastronomía, cuando decidió dejar de la carrera de medicina a la que ya iba al quinta año.

“Estaba en quinto año de la carrera y dejar fue tremendo porque era la expectativa de la familia, pero me di cuenta que no era para mí, porque me estaba por recibir pero no iba a ser feliz y recuerdo que fue difícil afrontar a la familia”, reveló el cocinero en una entrevista.

Fue allí que empezó su carrera con el Gato Dumas, con quien luego terminó fundando su propia escuela de gastronomía.

Entre sus pasiones fuera del mundo de la gastronomía estaba el fútbol, profeso hincha de River, Cala tenía una debilidad: Diego Armando Maradona. El cocinero subió en sus redes varias fotos del ídolo argentino, y hasta compartió una foto en broma, editada, en donde se lo ve abrazado por Diego.