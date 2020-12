La vida y la muerte: Sabella supo que iba a ser abuelo poco antes de partir

Por esas ironías del destino, el ex entrenador de la Selección argentina, Alejandro Sabella , quien falleció a los 66 años, era padre de cuatro hijos y el lunes se había enterado que iba a ser abuelo por segunda vez y que su hijo se había recibido de economista.

La pareja de María Alejandra y Dubarbier espera su primer hijo, pero para Sabella era el segundo nieto debido a que ya es abuelo hace unos años de su hija mayor, Vanessa, producto de su primer matrimonio al igual que Flavia.

La hija mayor de Sabella, Vanessa Sabella, fue noticia en 2013 cuando criticó a Lionel Messi al decir que cuando jugaba en la Selección, "es un pecho frío" y en ese momento alegó: "No me refiero a que no tiene sangre, sino a que tiene que ir un poco más al frente".

image.png

Sabella estaba casado en segundas nupcias con Silvina Rossi, con quien vivía en Tolosa, cerca de La Plata, y con ella tuvo a Alejo y a María Alejandra, quien es bailarina y llegó a danzar con Iñaki Urlezaga.

El casamiento se llevó a cabo en 2018, en una ceremonia de muy bajo perfil, los testigos de la boda fueron los dos hijos de la pareja y en la misma estuvo el ex entrenador Daniel Passarella.

La esposa de Sabella es maestra, directora de escuela y profesora de niños con deficiencia en el aprendizaje y en la ceremonia dio la nota de color ya que al momento de dar el "sí, quiero" se puso la camiseta de Estudiantes de La Plata.