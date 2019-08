La visita secreta de Jimena Barón y Cazzu a Cipolletti

Embed

Fue la propia cantante quien hizo pública su visita a la ciudad rionegrina a través de su Instagram, desde que tomó el vuelo hacia Neuquén, hasta el momento de su show.

Embed

Dadas las propias publicaciones de la también actriz, en las redes comenzaron a preguntarse que estaba haciendo en el Alto Valle. “Por que Jimena Barón esta en Cipolletti y yo no sabia nada?!?!?!?!?”; “De la nada estaban Jimena Barón y Cazzu en un 15 en Cipolletti Jajajajaj”; “Jimena Barón y Cazzu cantando en un 15 aca en Cipolletti... Tranki panki el cumple”; “Que onda jimena barón y cazzu en cipolletti?????”; “QUE HACEN CAZZU Y JIMENA BARON EN CIPOLLETTI Y YO NO SABIA NADA LA CONCHA DE USTEDES”; “Jimena barón y cazzu en Cipolletti wtf de que me perdí”, fueron los comentarios que circularon en las redes.

Lo ciento es que Jimena y Cazzu -quienes lanzaron recientemente un tema juntas ‘Quien empezó’- fueron contratadas para animar un evento privado.

Alison on Twitter Por que Jimena Barón esta en Cipolletti y yo no sabia nada?!?!?!?!? — Alison (@AlisonSauer98) August 11, 2019

Giuli on Twitter QUE HACEN CAZZU Y JIMENA BARON EN CIPOLLETTI Y YO NO SABIA NADA LA CONCHA DE USTEDES — Giuli (@kingofthestars_) August 11, 2019

Sol on Twitter q onda jimena barón y cazzu en cipolletti?????¿¿¿¿¿ — Sol (@Sol_Pierini) August 11, 2019

Camila on Twitter Jimena Barón y Cazzu cantando en un 15 aca en Cipolletti... Tranki panki el cumple. — Camila (@SerraCaamila) August 11, 2019

Enzo on Twitter De la nada estaban Jimena Barón y Cazzu en un 15 en Cipolletti Jajajajaj — Enzo (@EnzoBogari) August 11, 2019

LEÉ MÁS

El show de Sofía Gala en Podemos Hablar que provocó enojos en las redes