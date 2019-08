El show de Sofía Gala en Podemos Hablar que provocó enojos en las redes

Embed

“Pasen al frente quienes hayan tenido un romance con diferencia de edad”, lanzó el conductor para que todos sus invitados (Viviana Saccone, Felipe Colombo, Nito Artaza y Cristina del Valle, además de Gala y Luna) pasarán al frente. Si bien la primera en hablar fue Saccone contando detalles de su relación con un joven 24 años menor que ella, luego fue el turno de Sofía, quien fiel a su estilo, sorprendió a todos.

“Cuando tenía 15 (hoy tiene 32), salí con un hombre que tenía 36 años. A lo largo de los años lo fui viendo de distintas maneras. Yo ya era sexualmente activa, creo que si no hubiera sido así estaríamos hablando de otra cosa. La relación que tenía con él era mutua, yo me enganche mucho pero lo que pasó fue que se armó todo un problema judicial porque habían jueces que decían que no era correcto porque yo era menor. Yo no veía una diferencia entre él y cualquier hombre con quien me pudiera acostar en ese momento”, inició la actriz y continuó diciendo: “En mi casa nunca fue un tabú el sexo, entonces cuando empecé a tener relaciones pude ser muy libre en mis decisiones. La relación fue consensuada, pero tampoco es que era una relación tan seria. Es más, se tuvo que mostrar más seria de lo que fue por los medios para que existiera un contexto legal”.

En ese momento, Andy le consultó si creía que su pareja, un hombre mayor de edad, había actuado bien. “No lo sé. En mi caso, yo no me sentí que él me haya puesto en un lugar en el que él influía para que yo me acostara con él, teniendo un abuso de poder por su edad o su madurez. Lo pensé en muchos momentos de mi vida. Para mi depende de la madurez sexual. Llega en diferentes épocas para otros. Yo empecé a tener relaciones sexuales desde muy joven y en mi caso no lo sentí como un abuso de poder”.

Minutos después, Andy lanzó les preguntó a sus invitados si habían experimentado con drogas y nuevamente todos pasaron al frente, pero nuevamente Sofía se llevó todas las luces.

“Hay que poner en diferentes niveles a las drogas. No es lo mismo la cocaína, que la marihuana o el LCD. Yo probé todas las drogas y tuve problemas con una de ellas: la cocaína. Pero también me fue muy bien con otra: la marihuana”, arrancó. “Tuve muchos problemas con la cocaína. Estuve 10 años consumiendo, los últimos tres muy mal y tuve que entrar en recuperación en Narcóticos Anónimos durante un año. La pasé pésimo, me alejó de mi familia. Odio la cocaína. La tengo totalmente endemoniada porque arruinó muchos momentos y situaciones de mi vida. Y me sacó de mi eje”, relató la hija de Moria, sorprendiendo a todos.

“Es muy difícil salir. Estuve un año tratando de tomar la decisión. En realidad tomaba la decisión pero no la podía activar. Fui dos veces a Narcóticos Anónimos (NA), se llama la 'puerta giratoria' en la jerga de recuperaciones. NA me ayudó mucho. Son terapias muy recomendables pero solo si querés salir. Se trata de eso: la voluntad es lo más importante. Uno tiene que tomar la decisión real. No podés decir: 'Quiero mejorar pero me tomo un pase el sábado'. Eso no existe… Hay que reconocer el problema cuando estás consumiendo sin tener ganas”, continuó relatando.

“La que me ayudó bastante fue la marihuana: soy una persona muy ansiosa, con muchos problemas de ansiedad. Cuando era chica sufría de ataques de pánico severos y me medicaron. Probé con marihuana y me ayudó un montón. Primero con marihuana y después con aceite porque antes estaba puesta en un lugar mucho más crítico y marginal”, finalizó.

Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención en las redes sociales y se convirtió en tendencia, por lo que algunos usuarios salieron a criticar sus dichos y otros a defenderla. “Que se puede pretender de Sofía gala, si tuvo una madre ausente que por salir en cámara se crió sola la pobre mina. Y así se convirtió en lo que es ahora. UNA CUALQUIER COSA”; “Sofía Gala es la demostración real de lo mal que hace el no tener ningún tipo de límites en la vida. Igual me cae piola”; “A Sofía Gala a los 14 años se la garchaba un tipo de 40, bajo el consentimiento de la degenerada de su madre. Mínimo hoy moria y el tipo estarían condenados por abuso sexual y corrupción de menores #PodemosHablar”; “A Sofia Gala deberían usarla como modelo vivo, llevarla a las escuelas y demostrarles a los alumnos lo mal que hace la droga” y “Sofia Gala le gano a la droga y aca la tratan e insultan de falopera pero si se moria seguro todos diciendo ay pobre como no la ayudaron blabla son tan soretes”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

pisco onlain on Twitter Reescribiendo la historia:

ayer Sofía Gala dice en #PodemosHablar que a los 15 años se puso de novia con un tipo de 36.

No está en Youtube, pero recuerdo cuando fue a Intrusos a presentar al novio: ella tenía 13 y el 40+



(El nabo de Andy dice "no es es legal" y SÍ es legal) — pisco onlain (@fernand53158455) August 11, 2019

mónica núñez on Twitter No puedo creer las cosas q dice la gente ,hablando por hablar,tratando de todo a Sofía gala como si ellos fueran dueños de la verdad,ocupense de sus cosas y dejen de insultar a una mujer q sufrió por adicción a las drogas #PodemosHablar — mónica núñez (@MAN29475) August 11, 2019

Gaby on Twitter No repudien a Sofia Gala ya la pobre tiene con lo suyo para q todos hablen de esa manera. Que pobres debemos estar q se hizo tendencia !!! — Gaby (@Gabyu03) August 11, 2019

Alvaro Barraza on Twitter Sofía Gala es la demostración real de lo mal que hace el no tener ningún tipo de límites en la vida. Igual me cae piola — Alvaro Barraza (@nahubarraza) August 11, 2019

Liliana on Twitter A SOFÍA GALA A LOS 14 AÑOS SE LA GARCHABA UN TIPO DE 40, BAJO EL CONSENTIMIENTO DE LA DEGENERADA DE SU MADRE . MÍNIMO HOY MORIA Y EL TIPO ESTARÍAN CONDENADOS POR ABUSO SEXUAL Y CORRUPCION DE MENORES #PodemosHablar — Liliana (@lilianacar17) August 11, 2019

Celi Canaya on Twitter Sofía Gala es la demostración real de lo mal que hace el no tener ningún tipo de límites en la vida. — Celi Canaya (@CeliCanaya) August 11, 2019

La gran confesión

Tras los dichos de Sofía, Silvina Luna abrió su corazón y reveló que fue consumidora de cocaína. “Creo que nunca lo conté a esto. Entré en un proceso de sanación hace dos años, en el cual siento que dejé un montón de cosas que intoxicaban mi cuerpo. Llamalo alcohol, drogas. Fui consumidora de drogas socialmente durante muchos años, donde buscaba no sentir y tapar un montón de cosas que un día decidí no tapar más nada y salir a darle luz a todo eso… Consumí cocaína. También probé otras pero esa es la más complicada. No tengo una personalidad adictiva entonces nunca toqué fondo. Pero sí me costaba porque quería dejar pero el ámbito social me costaba decir que ‘no’. Entonces tuve que hacer una limpieza muy grande con mi entorno”, comentó.

