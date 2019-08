Apareció el ex de Antonela Roccuzzo

Una amiga de Rosario le reveló a una revista que Antonella había tenido otro amor importante antes que Lionel Messi.

“Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi”, aseguran que dijo el ex de Roccuzzo desde algunos medios.

Antonella nació en Rosario, el 26 de febrero de 1988. Sus padres son José y Patricia, dueños de una cadena de supermercados.

La morocha es la segunda de las tres hermanas -la más grande es Paula, abogada, mientras Carla es médica- y cursó sus estudios secundarios en el Centro Educativo Latinoamericano. Recibida de bachiller con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales, La Negra (como la llaman en su entorno) estudió odontología en la Universidad Nacional de Rosario, pero duró apenas seis meses y luego se inclinó por Comunicación Social, carrera de la que apenas cursó un año. En cuanto a su costado deportivo, Antonella dedicó seis años de su vida, con cinco horas diarias y tres veces por semana, a la práctica de gimnasia deportiva en el Club Gimnasia y Esgrima.

Lionel y Antonella se conocieron con apenas 9 años y el primo de ella (Lucas Scaglia) fue quien los acercó. En 2007, Antonella le confirmó el romance a sus amigas y desde ese momento nunca más se separaron.