La Voz Argentina: Fuerte discurso de Lali contra el odio de género

Figueroa de 34 años cantó Sweet Dreams, de The Last Shadow Puppets y a poco de terminar la canción Lali, Mau y Ricky y Ricardo Montaner dieron vuelta sus sillas.

"La música a mí me salvó de muchos momentos en los que no la pasé bien. La vengo luchando hace un montón, no vivo de esto y le agradezco a mis viejos porque ellos me apoyan mucho. Me presenté al casting para probar cosas nuevas y es terrible este honor, ya que se diera vuelta uno es un montón", sostuvo la participante.

Figueroa también contó que tiene una banda tributo a John Lennon y se animó a cantar un poco de (Just Like) Starting Over, pero finalmente le llegó el turno de decidir con qué coach se iba a ir.

"Los quiero a todos. Es re difícil. Quizás por una cuestión del estilo que puede combinar un poco más... estoy entre dos, pero vamos con Lali", expresó Estef.

La cantante y actriz se puso a llorar al escuchar a su nueva incorporación de su team. "Gracias por elegirme, quería mucho trabajar con vos y creo que no había podido expresarme como quería. Hay detrás del arte un trasfondo de la existencia y el abismo de estar vivo. Un pequeño espacio de luz para un mundo muy jodido” expresó la cantante.

"Vos dijiste que la pasaste mal por la discriminación y me parece un mensaje hermoso que estés acá. Para la gente que discrimina, que ojalá se sienta pésimo con lo que hace, con sus decisiones de vida y cómo abordan sus propias frustraciones; y del otro lado también hay por la gente que la pasó o la pasa mal, y siempre es hermosa la representación, para que millones se sientan abrazados", sostuvo Lali.

