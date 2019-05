La vuelta de Masche ya genera polémica

Tapia se encuentra en la ciudad china de Pekín como parte de una misión comercial que el Departamento de Marketing de AFA gestó para captar inversiones como sponsors de la Selección argentina y aprovechó para juntarse con Mascherano, de 34 años, que mantiene su contrato con el Hebei Fortune.

Lo cierto es que Tapia le ofreció ser la cabeza de la juvenil selección que dirigirá el “Bocha” Batista y que puede tener tres refuerzos mayores de 23 años. Además de Mascherano, la intención del entrenador, avalada por el presidente de AFA, es citar a Maximiliano Rodríguez (Newell´s) y Fabricio Coloccini (San Lorenzo), según trascendió.

La historia de Mascherano con la Selección Mayor comenzó el 16 de julio de 2003, fue sparring en Japón 2002 y jugó tres Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Las redes estallaron

La mayoría se expresó de manera contraria al regreso de Masche. “No hay dudas de que la citación obedece a negocios chinos. Que tenga cuidado el Bocha, a ver si le toma el equipo”, cuestionó, por ejemplo, el colega Daniel Avellaneda. Gastón Recondo lo bancó: “En la mayor no hay un Mascherano”.

Pochettino: “La Selección, en el futuro”

Tachen al héroe del momento. El rosarino Mauricio Pochettino, entrenador de Tottenham de Inglaterra, flamante finalista de la Liga de Campeones de Europa, expresó su alegría por el histórico logro y aseguró que “a corto plazo” no ve “posible” conducir al seleccionado nacional.

“En un futuro puede ser una motivación y es algo que quisiera vivir pero a corto plazo no lo veo posible”, manifestó Pochettino en una entrevista con “Fox Sports” ante la consulta de dirigir al seleccionado argentino. “No me planteo volver a Argentina, me fui hace más de 25 años. Me gusta el día a día de entrenar un equipo y todavía soy joven para el desafío diferente que presenta dirigir una Selección”, explicó el nacido en Murphy hace 47 años.