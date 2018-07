Ladrones detenidos por el llamado de una nena al 911

La distancia que la separaba de su casa se volvió dramática, sin saber si los intrusos estaban armados ni si su hija lograría mantenerse a salvo el tiempo necesario. Cuando la mujer llegó a su casa ya estaba la policía, e incluso ya habían sido reducidos los delincuentes. Pero lo que parecía un hecho de inseguridad al voleo terminó siendo mucho peor: un “encargo” de su ex pareja. “A nosotros nos mandaron”, contó la nena que le dijeron los delincuentes mientras revolvían todo a su paso en busca de dinero. También le dieron un nombre, el del papá de su hermanita, de quien la mujer se había separado hace un año y medio y con quien tenía un juicio por alimentos.

Los tres delincuentes, uno de ellos de 15 años, fueron detenidos cuando intentaban escapar por los techos de la vivienda asaltada. Los dos mayores de edad tenían antecedentes penales.

p14-f02--robo-detenidos-buenos-aires.jpg

Los ladrones lograron ingresar a la casa cuando la nena estaba viendo la tele desde la cama por esa enfermedad bronquial que no le permitió ir a la escuela. Pero cuando los delincuentes se vieron rodeados, decidieron entregarse. “La tuvieron abrazada y le pedían unos papeles, plata y el auto. Le dijeron que los había mandado Sebastián Castro, mi ex pareja, con quien estamos en una disputa judicial desde hace un año y medio porque él se llevó a mi hija de 2 años”, explicó Eva, la mamá de la pequeña heroína. “Me vine lo más rápido que pude y cuando llegué ya estaba la policía, que no me dejaba entrar”, contó la mujer.

Una vez que detuvieron a los delincuentes, los tres contaron lo mismo en la comisaría, que habían sido enviados por Castro. “Yo ya le había dicho a ella que siempre que viera algo raro llame al 911. Y así lo hizo. Estoy sorprendida con su reacción y orgullosa”, contó la mamá. En el caso interviene la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes, a cargo del fiscal Walter Bruno.