Laje estalló por una toma: "Estamos yendo hacia Venezuela"

"No se entiende cómo el Estado no resuelve. Evidentemente uno tiene que pensar que hay un negocio atrás de la política, si no vos -Estado- te concentrás en dar la condiciones para que se pueda vivir mínimamente en la forma más digna", dijo antes de deslizar que la solución habitacional debería darse con la puesta en disposición de tierras fiscales o, en ese caso en particular, "pagándole a la señora". "El negocio de la pobreza en la Argentina es tan gigante", exclamó Laje indignado.

https://twitter.com/ale_broggi/status/1305847323692601345 Son las 9.30am. En @BDAprograma x @AmericaTV están mostrando una parcela de una toma en vivo hace +40 mins en Rafael Castillo.

Te pensas que cayó la policía o alguna autoridad?

Es una política de estado. Que usurpen y aca no pasó nada. @Kicillofok#QueGobiernoDeMierda pic.twitter.com/DgjXMLqg9Z — Alejandro Broggi (@ale_broggi) September 15, 2020

"Yo era de los que decía que no íbamos a ser Venezuela pero al final estamos yendo despacio a ese Estado completamente desfinanciado que le saca cada vez más al sector privado, que no genera empleo y el Estado se queda cada vez con mayor poder de comprar pero sin dinero. Entonces, eso es más inflación", disparó el periodista en otro tramo del programa.

Embed

"Es fundamental que el presidente Alberto Fernández defina hacia dónde vamos. No es casual que pase lo de las tomas y lo de la policía. Es parte de la pelea política por el territorio por parte de los intendentes contra un outsider que es Axel Kicillof, contra Cristina Fernández que se está cerrando cada vez más dejando afuera a un sector del peronismo", agregó Laje.

https://twitter.com/A24COM/status/1305848468456566784 [OPINION] @lajeantonio: "Por qué los políticos no resuelven las tomas de tierra; porque el negocio de la pobreza es tan gigante".



Seguí toda la información en https://t.co/3OmDN6iKre pic.twitter.com/UTaqsevk1D — A24.com (@A24COM) September 15, 2020

La cobertura de la toma y las palabras de Antonio Laje generaron numerosos comentarios en las redes.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1305889829998206979 #EnVivo desde Rafael Castillo



️Habla un usurpador: "No están viendo la necesidad que tenemos"



cc #InformadosDeTodo pic.twitter.com/fffsjDirtn — América TV (@AmericaTV) September 15, 2020

https://twitter.com/maeromatias/status/1305883211109748738 El periodista Fabián Rubino le pregunta a un hombre si no pensó antes de tener 4 hijos que no les podría dar de comer, durante un móvil en la toma de terrenos. Increíble. — Matías Maero (@maeromatias) September 15, 2020

https://twitter.com/gxbrielhernan/status/1305866093890809861 Me explican por qué el periodista le habla despectivamente a la gente que vive en el predio de Rafael Castillo??

Me parece una falta de respeto. Quien se cree que es? Cuando quiere les autoriza la voz y cuando quiere los calla o les dice: "listo, listo", "bueno, bueno", etc. — Gabriel✨ (@gxbrielhernan) September 15, 2020

https://twitter.com/lamejorinfo1/status/1305844407594291200 Excelente cobertura de Buenos Días América @BDAprograma con @lajeantonio y Fabián Rufino en el móvil. Ahora toma de terreno en VIVO. Por algo es de lo más visto de @AmericaTV pic.twitter.com/oTKP5EjC2r — La mejor info (@lamejorinfo1) September 15, 2020

https://twitter.com/m_ezequiell992/status/1305847297859821568 Me quedo el desayuno atorado en la garganta!

En vivo y en directo una toma al aire con el móvil!!!

Están haciendo mierda el país esto es lo que votaron y la ligamos todos — el.marce (@m_ezequiell992) September 15, 2020

https://twitter.com/VebyMartinez/status/1305845617416118273 Camionetas nuevas bajando a una toma de tierras en vivo #Laje . Despues no quieren que las empresas se vayan? — Veby Martinez (@VebyMartinez) September 15, 2020

https://twitter.com/leandrito10/status/1305841905155141633 Están transmitiendo una toma de tierra EN VIVO, EN VIVOOOO!!!! Chau Argy!!! — leandro²² (@leandrito10) September 15, 2020

https://twitter.com/Monica36452111/status/1305846858900803584 En canal América en vivo están mostrando como están usurpando los terrenos....pregunto nadie del gobierno esta viendo esto?..esta pasando ahora en Rafael Castillo! 9,00hs — Monica Iribarne @MonicaIribarne (@Monica36452111) September 15, 2020