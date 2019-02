Lali, ansiosa por llegar a Neuquén: "Quiero que la gente flashee un poquito con el show"

"Trabajo desde muy pequeñita, crecí aprendiendo a trabajar. Entré a la música de una manera propia, con un disco independiente, con el colchoncito de la tele y las redes, y este presente es un mini resultado de esos primeros años en la música", dijo Lali.

La cantante manifestó que con sus canciones busca elevar la apuesta y confirmar que las mujeres pueden cantar cualquier estilo y tener letras críticas. Sobre su show del domingo en la Fiesta de la Confluencia adelantó: "La idea es combinar la música, los visual con el baile y que la gente flashee un poquito".

"Queremos que la gente disfrute de lo que ve con otros artistas, que tiene que buscarlo en algo extranjero", agregó.

Sobre su última canción, Lindo pero bruto, Lali expresó que no puede creer lo que está pasando. "Es una locura", dijo sobre el video que en la primera semana en You Tube sumó más de 15 millones de visitas.

"Me encanta lo que está pasando, me fascina, cuando leo comentarios de contradicción de la letra, son añares contra las mujeres de escuchar canciones chotas con letras hirientes. No solo en el género urbano. En el tango, en toda la música, eran épocas, que había canciones así y las mujeres hablaba del amor, del despecho, sin critica directa", agregó.

A su vez remarcó que no le habla a alguien puntual sino que es algo que a muchas les pasó. "Es lo que les pasa a las mujeres de hablar en secretito, la canción busca reirse de eso de encontrar alguien bonito pero bruto que no nos seduce", indicó.

Además, Lali destacó la generosidad de Thalía y reveló que la mexicana siempre estuvo confiada en lo que la argentina podía aportarle a la canción.

"Quiero invitar a todos que vengan tengo un equipo tremendo que hacen el show, músicos, bailarines, la puesta en escena, todo invita a disfrutar esas canciones, son hora y media, dos horas, sin parar de bailar. Me encanta ir a la Confluencia y saludar a la gente de Neuquén. Estoy ansiosa por el domingo", concluyó.

