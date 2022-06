Lali emocionada con una participante de La Voz Argentina: "¡Te amo!"

“Se nota que tenés un vuelo vocal muy lindo, pero sobre todo emocionas. Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravillosa. Lo tenés”, remarcó Lali.

A lo que Lucía Gutiérrez Escribano no pudo resistirse: “La que mejor me chamuyó fue Lali. Me conquistaste”, dijo la participante. “¿Yo?”, gritó sorprendida Espósito. “Si”, le respondió su flamante integrante de team.

Por eso, Lali se paró y fue corriendo a abrazarla “El amor es así ¡Ay, gracias! !Nos casamos en marzo!”, exclamó la jurado. "Están todos invitados", agregó la participante. “Sos hermosa, gracias. La vamos a pasar increíble. Te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo ¡qué emoción! ¡Te amo!”, cerró Lali feliz.