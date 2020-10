Lambertini: "El pibe que come de todo es más inteligente"

Mientras charlamos sobre si existe vida en otros planetas y su visión sobre la astrología surge una pregunta: ¿Qué cosa cambiarías de la sociedad y por qué?

"Cambiaría la definición de éxito versus mediocridad, hay un agujero medio peligroso ahí. Vivimos en un momento donde estar a “full” es sinónimo de éxito. En las publicidades de mujeres, porque siempre atacan a la mujer como si fuera la parte más fina del hilo, prendo la tele y esto es evidente, siempre la publicidad de la mujer que es plena, es linda y esta a full!...¿Qué es estar a full?, estar acelerado, no saber si lo que soñás se parece a lo que querés ser o a lo que sos? …¿Qué es estar a full?, hay un concepto de creer que siempre hay que ir por más. Es intrínseco del capitalismo. Siempre hay que superarse cuantitativamente, ganar seguidores, tener más plata y sino sos un mediocre. La condena es muy fuerte. La sabiduría esta en los que frenan. La enajenación en las grandes urbes conspiran", reflexionó Lambertini.

lambertini 00 Pedro, además de ser cocinero, es un gran pastelero.

Pedro nació en plena apertura democrática en la ciudad de Córdoba, cursó sus estudios en el Colegio Alemán, continuó en Buenos Aires en la Asociación Cultural Pestalozzi, y concluyó su educación en Alemania.

"Los alemanes son muy amables, contrariamente a lo que muchos creen. son super cálidos. Obviamente no se andan chupando como nosotros acá. Ellos creen quizás que saludar con un beso es un exceso. Me siento muy en casa cuando estoy en Alemania y eso que no tengo ni un solo gen. Me gusta su cultura, su manera de ser. Gastronómicamente si bien están a la sombra de Francia, están muy bien. Los embutidos, la cerveza, los panificados, la chocolatería, los vinos. Es muy interesante", dijo.

A la hora de hablar de las cosas que uno extraña a raíz del contexto de pandemia, Pedro respondió: "Ejercer la libertad, agarrar un auto e irte por la ruta y decir voy hasta donde quiero, es el ejercicio de la libertad. No es decir quiero ir a caribe o voy a viajar, es ejercer la libertad en todas sus formas, eso incluye apretar los cachetes de tu madre, agarrar el auto y la ruta, poder hacer lo que uno quiere. Y el tema de la incertidumbre. Estamos arrojados a una incertidumbre muy angustiante”.

El sándwich perfecto

Lambertini es un gran cocinero y siempre comunica todo lo que cocina. Fue un adelantado a la hora de ofrecer talleres online desde antes de la pandemia, cuando le pregunto sobre su sándwich ideal, tiró una receta de pollo y otro vegetariano fantástico.

"Soy fanático del sándwich. Uno podría ser una ciabatta cortada a la mitad. Calentamos una plancha a fuego fuerte, la plancha de hierro se calienta un buen rato y cuando está bien caliente se baja el fuego, ahí pondría una pechuga de pollo, cortada a la mitad longitudinalmente, un poco aplastada, la doraría bien con oliva", contó.

"Haría un rico pesto con albahaca, nueces, parmesano y aceite de oliva. un poco de ralladura de limón y un poco de jugo, lo haría bien espeso, con mucho queso y pintaría el pan con el peso, agregaría el pollo, mucha rúcula fresca, nuevamente pesto y cierro. Uno vegetariano sería en un pan de semillas agregarle hummus, pimientos asados, hongos portobellos a la plancha, un buen queso semiduro picante, nuevamente rúcula, hummus y listo", concluyó.