Lanata anunció el final de PPT, elogió a La Cámpora y apuntó contra Alberto y Cristina

"Alberto Fernández es el secretario de Cristina Kirchner. Es un presidente con poco poder y el poco poder que tiene lo esmerila la mina que lo nombró", sentenció el periodista. "Me da lástima decir esto porque me gustaría tener un presidente que fuera un presidente, pero no lo veo con pasta de presidente. Es un muy buen operador o jefe de Gabinete, pero no da para ser presidente. No me parece un líder y menos teniendo una persona que le puso los votos", agregó Lanata.

Según consideró, la falta de poder que tiene Alberto Fernández es algo que perciben otros sectores, como los jueces, quienes deciden no alinearse al mandatario porque notan esta debilidad. "Si pensaran que tiene poder o que la unión de Alberto y Cristina va a permanecer, se alinearían; pero no están tan convencidos", dijo soslayando la independencia de poderes.

Tras decir que desde el oficialismo "creen que pueden sacar la reelección", Lanata manifestó: "Es gracioso cómo uno se puede engañar en el poder y cómo uno quiere quedarse siempre. No debería haber relecciones en ningún cargo porque la política debería volver a ser un servicio público".

Acto seguido, el conductor televisivo afirmó que "es obvio" que el candidato a las próximas elecciones será Máximo Kirchner, para luego sorprender con un elogio a el espacio político que lidera. "La Cámpora es, lejos, la mejor organización política que vi en los últimos diez años en la Argentina porque se manejan muy bien, son muy cerebrales, saben dónde meterse, tienen territorialidad, buscan lugares con votos y guita, y creen en lo que dicen. Están laburando a largo plazo, y no hay otros que estén haciendo eso", sostuvo.

Luego Lanata criticó a Cristina al sostener que hay dos clases de dirigentes: los caudillos y los líderes. "Uno es Insfrán y el otro es Kennedy. Cristina es una líder, pero es Insfrán, obviamente. Cristina en la dictadura no hizo nada y se disfrazó con los derechos humanos. La Cristina que opera en la política, post Néstor, es coherente. Entiendo lo que quiere aunque no estoy de acuerdo. Tiene deficiencias con respecto al liderazgo, pareciera que le diera asco la gente", disparó.

Por otro lado, el periodista informó que su ciclo PPT Box llegará a su fin el próximo domingo. ““Termina PPT, gracias a Dios. Nosotros nunca estamos y yo he tratado nunca estar al aire en diciembre. Hace calor y la gente está en otra cosa. Solo un año me quedé porque el canal me lo pidió y me arrepentí, nunca más”, explicó y anticipó que vuelve en el 2021.

“El año que viene vamos a estar en abril con la preproducción, y al aire desde mayo hasta noviembre. Quizás mantengamos la escenografía, y no sé qué hacer con los soldaditos”, reveló Jorge Lanata. "“Yo en general he tratado de cambiar las cosas, y me quieren matar cuando digo que quiero hacer otra cosa, porque claro, pegó mucho. Pero no sé, probablemente los mantenga. La caja sigue porque se viene la segunda ola (de la pandemia de coronavirus), y ayer la OMS dijo que se viene la tercera. Esto es una condena perpetua y accesoria. Vamos a estar con esto años, acostumbrémonos", añadió.