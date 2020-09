Lanata comió a solas con Juanita y prendió el ventilador contra el gobierno

"La Argentina no está bien. Estamos viviendo la consecuencia de lo que votamos… No es lo mismo la pandemia que la cuarentena, al gobierno le gusta juntar eso. La pandemia es la pandemia, no es responsabilidad del gobierno; la cuarentena sí es responsabilidad del gobierno", manifestó el conductor de Periodismo para todo, criticando la gestión del Frente de Todos, en medio de la crisis sanitaria mundial.

En este sentido, señaló que el gobierno está aprovechando el momento para hacer una serie de cambios. "Aprovechan la pandemia para hacer un montón de cosas que le interesaban hacer y que de otro modo hubiera tardado más en hacer, como que la economía dependa en un 90% del Estado, que la iniciativa privada se vaya al carajo", explicó y siguió diciendo: “Al gobierno le conviene hacer durar la cuarentena y convertirla en cuareterna".

Siguiendo esa línea, Lanata manifestó que Alberto está desgastando su poder: "No podés hacer una ley que la gente deliberadamente no cumpla. Si vos seguís dando órdenes que nadie cumple, eso desgasta tu poder. El poder del presidente está desgastado. Hoy, para mí, está gobernando más Cristina que Alberto. Pero aun así no hay alguien que esté gobernando del todo", lanzó y agregó: “Alberto es un secretario, no es algo despectivo, eh. Cristina es una líder".

“Yo ventilé que Alberto dijo que él es el Rivotril de Cristina. Es tan loca la relación que ellos tienen con Cristina. Le tienen miedo", continuó sobre la relación que existe entre los líderes del Frente de Todos.

Si bien el periodista fue muy crítico de la gestión de Cristian Fernández por considerarla complemente “corrupta”, aclaró que el actual presidente no tiene ese perfil. “En el caso de Alberto no es tanto un problema de corrupción: son más inútiles que corruptos. Son ineficientes. Un poco chorros son, algunas cosas saltaron. Pero no ese el tema".

En otro pasaje de la entrevista, el conductor cuestionó que el pueblo haya votado nuevamente al kirchnerismo. "El gobierno es legítimo porque la gente lo votó. Estamos viviendo lo que la gente votó. La gente votó que volviera el kirchnerismo, que no hubiera ninguna responsabilidad sobre todos los hechos de corrupción. No le importó. Y bueno... esto somos".

Fue allí que también se refirió a la polémica remoción de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, rechazada por la oposición. "No es una pavada lo de los jueces. Es la primera vez que el Ejecutivo se carga tres jueces, no podemos permitir que eso pase. Pero no por Cristina, sino por todos los que vengan… Cristina sacó a los tres jueces que manejaban las causas que ella tiene en la Justicia, porque maneja el Senado, amañó todo y los sacó".

Fernández, Kicillof y Larreta

Por último, también analizó el vínculo entre Alberto Fernández, Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), que se mostraron juntos en la primera etapa de gestión de la pandemia pero que luego se distanciaron, al punto de no haber compartido este viernes el anuncio de la extensión de la cuarentena.

"A todos nos gustó ver la relación de los tres juntos como gobierno, esta bueno. Pero en un punto era mentira, el interés que tenían en común era mentira. Estaban ahí forzados por lo que pasaba. No era una relación duradera. Después de quitarle guita a la Capital para pagarle a la Policía no podía seguir igual", concluyó.