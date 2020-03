Lanata duro contra Fantino: "Que no se queje"

En su editorial del lunes, el ex “Animales Sueltos” expresó: “No sé hasta dónde habría que seguir midiendo en estas épocas”.

Ampliando su idea, Fantino explicó: “Hay una lógica de televisión en la que la gente de televisión quizás nos sentimos tentados con una nota que tiene que ver menos con la ayuda a la sociedad y que mide más de una que sí tiene que ver, por lo que podríamos estar tentados a cortar ese contenido”.

Ante esos dichos del hombre de América, el siempre polémico Jorge Lanata disparó contra el ex relator de fútbol y le pidió que no se “quejara”.

En su programa de radio “Lanata sin filtro”, que se emite por radio Mitre, el creador del diario Página 12 se explayó: “Me parece que está trasladando un problema que es del programa, de él mismo al resto de la televisión”.

Decisión personal

En este sentido, argumentó: “Uno decide qué tipo de programa hace. Uno decide si el programa que hace va a ser una porquería porque tiene un tipo con una cucaracha que le dice ‘pará, seguí, no sé qué’ o hace el programa que uno quiere”.

Luego el periodista y conductor de PPT insistió en que la queja se debe a una cuestión personal y no una problemática general.

“Espero que Fantino, a esta altura de su carrera, tenga la libertad de poder hacer lo que tiene ganas. Que no se queje por si tal tema mide o no”, dijo Lanata.

Ampliando su análisis sobre las mediciones de IBOPE, una de las figuras de canal Trece, lanzó de forma tajante: “ Yo cuando hago un programa no estoy pensando si va a medir o no. Me preguntás si quiero que mida, y obvio! Quiero tener 50 puntos en vez de 10? Quiero. Pero nunca voy a pautar pensando si ese tema va a medir o no, sino si el tema me interesa o no”, aclaró.

Para cerrar el tema, Lanata dijo: “Nadie dijo que la tele tiene que hablar solo del coronavirus. No hay una orden del Estado interviniendo la televisión diciendo que hay que hablar de tal tema o de tal otro”.