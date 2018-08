"Lanata es súper retrógrado"

Réplica: “Soy un montón de otras cosas, pero si él quiere ver que soy un culo nada más, está perfecto”, dijo Sol.

Picante e irónica

Sol, quien es una de las panelistas de Los especialistas del show, le respondió muy picante al conductor de PPT: “La verdad es que no les doy mucha bola a esos comentarios. Soy un montón de otras cosas, pero si él quiere ver que soy un culo nada más, está perfecto. Me parece que cada uno ve lo que tiene ganas de ver, me parece súper retrógrado. Además, se ve que me sigue mucho en Instagram porque en la tele no muestro el culo”, afirmó Sol en Los ángeles de la mañana. “Creo que es su punto de vista. A veces no le podés cambiar el pensamiento a la gente. Nada, me divierte ya, porque si me voy a hacer problema por cada uno que diga boludeces, tendría que estar muerta, llorando todos los días”, agregó.

Por otro lado, el outfit de la rubia le jugó una mala pasada cuando mostró su look en vivo. “No puedo porque se me rompió el pantalón”, reveló la panelista, quien segundos después se animó a dar la clásica vueltita.