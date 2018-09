Lanata sufre una tortura "china"

Según la información publicada por Primicias Ya, el envío de Telefe promedió los 12,3 puntos de rating, mientras que Periodismo para todos sólo consiguió una media de 11 puntos.

Anteriormente, el anfitrión de El Trece había sufrido a Por el mundo, con Marley y Mirko, el programa de viajes que domingo a domingo se alzaba con más de 13 puntos de rating –consiguió picos de 15 puntos–. Como si fuera poco, también batalló contra Paula Chaves y el ciclo pastelero Bake Off, producción que en más de una oportunidad promedió los 17 puntos de rating.

Tras la finalización de ambos productos, el canal de las pelotas decidió poner a competir con Lanata a exitosas películas argentinas, como Truman, El clan, Relatos salvajes y Gilda: no me arrepiento de este amor. Sin embargo, esa jugada no le salió muy bien ya que, salvo el film que tiene a Natalia Oreiro al frente -consiguió picos de hasta 19 puntos-, ninguna logró derrotar a Lanata.

12,3 Fue el promedio del nuevo reality gastronómico de Telefe.

Un piso de dos dígitos

En la previa al reality culinario, Paula Chaves lanzó Todo por mi hija, el adelanto, un resumen de lo mejor de la novela turca. El envío se impuso ante La tribuna de Guido, con una media de 10,4 puntos.

Pasado de copas, entre la risa y una complicada adicción

En medio del superdomingo de estrenos, Telefe lanzó Pasado de copas, un ciclo humorístico conducido por Marcos Mundstock. Allí, un narrador –ayer fueron el Negro Álvarez, Lizy Tagliani y Diego Scott- recibe a las cámaras en la comodidad de su casa, elige una bebida de su preferencia y, entre trago y trago, relata un acontecimiento de la historia argentina.

El estreno fue mejor de lo esperado y promedió los 8,7 puntos de rating. Pero no todo fue color de rosas ya que la producción recibió algunas críticas en torno al tema del alcoholismo. “Por qué no sacan del aire Pasado de copas? Es vergonzoso y decadente. Estar borracho no es una cualidad, es una enfermedad que destruye al enfermo y su familia”, escribió un usuario de Twitter.