“No descarto -dedicarse a la política-, aunque siento que hay gente mucho más preparada. Tengo cierta capacidad para comunicar y la gente me conoce, pero no son condiciones suficientes para tomar lugares de privilegio en la toma de decisiones. Puedo ser más valioso en estructuras que me contengan mucho más, como Sagai”, explicó el galán sobre la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes.