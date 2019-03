Lanzoni escrachó al aire a Barbarossa

Buenos Aires. Para reemplazar a Mariana Brey solo por un día, volvió a Los Ángeles de la mañana Miriam Lanzoni. Y su regreso fue explosivo. Es que la actriz reveló que Georgina Barbarossa (64) le vendió una casa en mal estado, ya que tiene problemas de humedad y le explotaron los caños de la cocina. Además, Georgina no le atiende el teléfono. “Cuando me iba a mudar, ese día se larga a llover y se me cayó el piso de la cocina porque estaba pegadito con Fastix”, recordó Lanzoni. Y agregó: “Ya había pagado y escriturado”.