Larreta: consenso político para resurgir como país

Frente a un auditorio con decenas de empresarios, Larreta aprovechó para llevar agua para su molino, en el contexto de un panel de debate que compartió con gobernadores, tanto oficialistas como opositores. “Tenemos una cantidad de empresas que, a pesar de un estado que les pisa la cabeza, sigue produciendo en la Argentina. Sueño con una Argentina productiva, que recupere la cultura del trabajo, del esfuerzo, que no le tenga miedo al mérito”, dijo Rodríguez Larreta.

El líder porteño no dejó pasar la ocasión de poner en relieve uno de los latiguillos más comunes suyos y de su espacio, la meritocracia. “No le tengamos miedo a la palabra mérito. Hoy el mundo nos permite poder aspirar a eso, con una condición: que logremos un acuerdo y terminemos con el péndulo infernal de la grieta. La meta es hacerlo con un plan amplio, consensuado, un acuerdo más amplio que para ganar una elección”, agregó.

El radical Gerardo Morales, gobernador jujeño, fue uno de los que compartió la mesa con Larreta, como también lo hicieron los peronistas Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco). El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insistió con la posibilidad de constituir una “Argentina productiva y federal, que recupere la cultura del trabajo, donde la educación pública vuelva a ser un motor”. Y le contó a la audiencia que el marco del presupuesto 2023 que su gestión entregó para que la Legislatura porteña analice, apunta al “déficit cero con el nivel de endeudamiento más bajo en 15 años”. Y aclaró que “el equilibrio fiscal es importante, pero es un subcapítulo en un plan de desarrollo”.

Volviendo al acuerdo que le solicita al arco político argentino, Larreta dijo que “un consenso de esas características no implica unanimidad, no esperemos que todos estemos de acuerdo, pero sí que se pueda gestar un marco de coincidencias más amplio que el que se necesita para ganar una elección. Eso es lo que a la Argentina le hace falta y es lo que a mí me llena de esperanza”.

Y mostrándose en sintonía con el jujeño Gerardo Morales, Larreta afirmó: “Debemos tener una política más agresiva de inserción en el mundo, porque hoy Argentina exporta solo el 16% del producto, teniendo riquezas naturales de todo tipo. El promedio del mundo es de un 30% y nosotros estamos en la mitad; esto demuestra lo cerrados que somos”, analizó.

En tanto, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, ratificó que quiere ser “candidato” en 2023 y que en Juntos por el Cambio se está dando “un reacomodamiento por el liderazgo que se viene”.