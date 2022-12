Larreta se posicionó como candidato en EE.UU.

En todos sus anteriores tours por tierras norteamericanas, el alcalde de la Capital Federal no había podido organizar cónclaves con personas que formen parte del Departamento de Estado. Por ello, en esta ocasión, buscó reforzar el apoyo del mandatario demócrata. “La Argentina puede ser protagonista de desafíos globales como la seguridad alimentaria, la transición energética y el cambio climático. Nuestros motores de crecimiento tienen un potencial enorme para generar trabajo y aumentar las exportaciones”, expresó el discípulo de Mauricio Macri ante los funcionarios. Además, planteó que el país requiere de varias reformas estructurales para desandar los desequilibrios económicos que se evidencian.

Uno de los momentos más resonantes de las conversaciones del jefe de Gobierno con dirigentes norteamericanos fue cuando criticó a Alberto Fernández por las medidas tomadas en cuanto a su política exterior: “La responsabilidad de quien es Presidente es llevar todo el desarrollo que sea posible a su país y no utilizar eso para políticas internas. Seguro algunos dirán acá que ‘toda política es local’. Pero no podés decidir toda tu política internacional por tu política doméstica. No se ha reunido con su par brasileño ni una vez”.

Mientras arrecia la interna en la coalición opositora y se definen las postulaciones para los próximos comicios, Horacio Rodríguez Larreta dio un paso más.

El jefe de Gobierno porteño reeligió tras ganar en primera vuelta: superó por casi 20 puntos a Matías Lammens, protagonista de la mejor elección del oficialismo nacional en CABA.

Patricia Bullrich se hizo eco de la polémica por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y decidió apartar de su rol como jefe de campaña a Gerardo Milman, que está apuntado por la Justicia por las supuestas vinculaciones con el intento de magnicidio. El dirigente era uno de los que formaba parte del círculo íntimo de la presidenta del PRO e incluso era su segundo dentro del partido. Al mismo tiempo, también dejará su puesto en el frente fundado por Mauricio Macri y será reemplazado a la brevedad por Laura Rodríguez Machado, una legisladora cordobesa.