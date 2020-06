Las aguas están divididas respecto a la cuarentena

En un relevamiento por el centro, LMN charló con hombres y mujeres en el trajín de una ciudad que ya no parece ser parte de una pandemia que se ha incrementado en las últimas semanas.

A raíz de esta situación, las aguas en la ciudad están tan divididas como parejas. Si fuera un partido de fútbol, se definiría por penales. Pero no lo es, y en Neuquén ya nadie tose sin que los presentes se den vuelta a mirar y se alejen rápidamente. Ni siquiera quienes piensan que la cuarentena debe continuar el camino a la flexibilización dominan su miedo al contagio.

Sin perder de vista el objetivo del fin de la pandemia en la ciudad, tratan de equilibrar la necesidad de libertad con el perjuicio económico que les deja el coronavirus. La gran mayoría de las personas entrevistadas en el centro neuquino se encontraban realizando sus tareas laborales, y ninguno de ellos se imaginó una vida sin un sustento económico.

“Es muy difícil poder hablar de volver atrás la flexibilización porque la gente necesita trabajar. Si no trabajamos, no comemos”, dijo un hombre que vende sanguches y pizzetas en la Av. Argentina.

En ese sentido, la gente entiende que es necesario dar marcha atrás con algunas de las medidas que se han tomado en la ciudad.

“Es vital que la gente pueda salir a laburar, que no se cierren los negocios. Pero en lo que respecta a las reuniones sociales y la circulación en las calles, se tiene que dar marcha atrás”, admite una joven consultada. “Es lamentable, pero es la única forma de que todo lo que es realmente imprescindible pueda seguir funcionando”, sentenció.

Para los y las neuquinas, es indispensable frenar el amontonamiento de gente, pero les resulta imposible pensar en una ciudad parada económicamente: “Hay que plantear un protocolo inteligente. Inevitablemente nos vamos a enfermar todos y hasta que no esté la vacuna vamos a tener que seguir usando barbijo”, admite un hombre. Sin embargo, no tardó en reprochar a las autoridades: “La gente hizo un sacrificio enorme, pero ya no podemos ir atrás con la economía. Las autoridades deberían dar el ejemplo, igual que los estatales, que están cobrando un sueldo sin hacer nada”.

Mientras tanto, a los vendedores ambulantes tratando de hacer el mango se suman situaciones que, poco a poco, se van normalizando. Las colas en los bancos y las charlas de dos amigos sentados en los asientos del boulevard céntrico son una imágen repetida.

“La gente poco a poco se va olvidando de las medidas. Ya llegan a sus casas y no sanitizan las pertenencias antes de entrar”, dice una mujer que mira vidriedas ocasionalmente y sigue: “Siento que no estaría mal continuar con la flexibilización, pero ¿cómo hacerlo cuando hay gente que no usa barbijos?”, reprochó. Hay quienes mantienen sus ideas claras: “La flexibilización no era para salir masivamente a la calle. Era para permitir mayor movilidad para la gente que necesita trabajar”.

Lo vaivenes del virus en la provincia

El origen del endurecimiento

A fines de la semana pasada el goberador Omar Gutiérrez puso marcha atrás en algunas de las medidas que antes había tomado para flexibilizar la cuarentena. Neuquén había dejado el aislamiento obigatorio para pasar a la fase de distanciamiento social. Si bien con la marcha atrás no se llega a la fase 1, en esta intancia se perdieron libertades que se habían concedido días atrás.

Conglomerado y comunitaria

Las autoridades sanitarias de la provincia aseguran que Neuquén se enfrenta a una circulación del virus en conglomerado, sin llegar al estado de transmisión comunitaria. La diferencia a groso modo es que la circulación en conglomerado existe mientras se pueden explicar los nexos de los contagios, mientras que se transforma en comunitaria cuando aquello se hace imposible.

El rol de los asintomáticos para la propagación

En medio de la polémica por la normalidad que maneja la ciudad, cabe destacar que no todos los contagiados presentan síntomas. Según un estudio realizado por el centro de investigación médica Scripps Research, de Estados Unidos, hasta el 45 por ciento de los enfermos nunca muestra síntomas de la enfermedad.

Los estudios sugieren que las infecciones asintomáticas pueden representar un papel significativo en la temprana y continua propagación de COVID-19, más en ciudades que empiezan a presentar una flexibilización de sus actividades.

Destaca el informe que es imperiosa la necesidad de realizar testeos a la sociedad en general, para rastrear los contactos y mitigar la pandemia. “No se entiende por qué no están haciendo testeos. Es la forma de terminar con el miedo que tiene la gente. Es la forma de tener una idea real de que tan comprometidos estamos como ciudad”, admite una mujer de unos 70 años. Eric Topol, líder de la investigación, explica que la preocupación de la vecina neuquina tiene un principio, pero también podría tener un fin: “La propagación silenciosa del virus hace que sea aún más difícil de controlar. Nuestra revisión realmente destaca la importancia de las pruebas. Está claro que con una tasa tan alta de asintomáticos, necesitamos echar una red muy amplia, de lo contrario el virus continuará evadiéndonos”.

Sin la certeza real de los contagiados, sin más medidas que la propia responsabilidad que cada ciudadano elige tener, la realidad de la pandemia en Neuquén parece ir marcha atrás. La economía sigue los mismos pasos, aunque vecinos y vecinas están convencidos de que, responsablemente, se le puede ganar al virus y también al sistema económico que nos rige.

