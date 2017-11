A principio de año, en el inicio de la pretemporada supieron que no iban a contar con el mismo plantel del torneo anterior, porque la base estable del equipo se redujo a cuatro jugadoras. Pero siguieron entrenando, sumaron juveniles, algunas basquetbolistas con rodaje, y encararon el certamen de primera división.

Además, en julio se dio el arribo del entrenador Miguel Devoto y Ariel Soto pasó a ser su ayudante.

“Las chicas siempre estuvieron bien predispuestas al cambio, a pesar de que desde hace muchos años venían trabajando con Ariel”, subrayó el ex técnico de ADC. “Pese a todos los cambios nos teníamos fe, porque la verdad es que somos bastante intensas como compañeras”, destacó la pivot Ailín Berra.

“Comparándolo con el anterior, este año tuvimos más desequilibrio en cuanto al rendimiento del equipo, pero de todas maneras logramos conseguirlo. Teníamos muchas ganas e ideales a cumplir, y mucha confianza en nosotras”, sostuvo Guadalupe Soto, la capitana del equipo.

En la fase regular, Gregorio ganó 10 partidos, tuvo dos traspiés –uno frente a centro Español y otro contra Pacífico–, terminó segundo en la zona, jugó la instancia preclasificatoria ante Biguá, ganó los playoffs 2-0 y en semifinales eliminó a Deportivo Roca, también 2-0.

“Tuvimos dos partidos difíciles, contra Español y Pacífico, pero nos levantamos y cuando nos encontramos otra vez contra Español y le sacamos una buena diferencia, nos dimos cuenta de que teníamos el nivel para ser campeonas”, manifestó Berra.

En la final volvieron a enfrentarse al combinado de Plottier, que llegó como favorito por la gran campaña que había logrado en la primera etapa, con un récord de 11 juegos ganados y uno perdido.

“Pudimos anular un juego interno muy interesante que tiene Español. Nosotros tenemos un perímetro más fuerte, por eso pudimos compensar”, expresó Devoto. El conjunto capitalino ganó la serie 3 a 1, festejando en casa, en el EPET 3.

Campeones en el Argentino masculino y sin presencia en el femenino

Este año no vamos al Argentino de mayores por una cuestión netamente económica”, dijo Jorge Comoli, presidente de la Federación Neuquina de Básquet, y amplió: “Estamos en una situación económica complicada y llevar a un equipo a un Nacional no nos sale menos de 60, 70 mil pesos, y hoy por hoy no los tenemos, tampoco les pedimos dinero a los clubes”.

Lo cierto es que las jugadoras mayores se encuentran en un impasse en el que no encuentran incentivos que superen la competencia regional de clubes desde hace años.

“Yo nunca estuve en la selección de mayores, la última vez que se formó fue hace unos cinco años. Después nunca más llamaron y es una lástima porque Neuquén tiene jugadoras de nivel para poder salir a competir afuera. Lamentablemente no tenemos vista a futuro”, expresó Ailín Berra, pivot de Gregorio Álvarez, quien vistió la casaca provincial en categorías formativas.

Por su parte, Miguel Devoto, entrenador del equipo campeón, también habló sobre la carencia en el básquet mayor. “Está bien que se les dé competencia a las formativas para que el día de mañana haya más equipos en Primera para que la competencia sea más rica.

Por ejemplo, ahora se juega el Argentino de selecciones, y Neuquén no compite. Yo entiendo que a nadie le gusta ir a perder, pero es una motivación para las chicas que siguen jugando, porque saben que después de la Araucanía, que termina a los 19, ya no hay más competencia a nivel nacional”, dijo.