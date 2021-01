Las claves de River para la vuelta: desbloqueo y eficacia

Gallardo no quiso confirmar el equipo porque espera ver la recuperación física de sus jugadores, aunque sí, ante una consulta puntual, ratificó a Franco Armani como arquero. "Necesitamos gente fresca, no solo física sino mentalmente también; necesitamos una solidez defensiva del equipo, que podamos sostener el arco en cero y hacer goles, que no es algo normal que no hagamos como éstos dos últimos partidos", se limitó al asegurar (Palmeiras e Independiente).

"Palmeiras supo aprovechar las situaciones que le dimos, a partir de ahí nos encontramos con un resultado adverso, esto mismo puede pasar mañana, tenemos que borrar lo que hicimos los dos últimos partidos y mostrar lo que realmente somos. Sabiendo que no tenemos mucho margen de error", manifestó.

Las dudas en la formación están en la zaga, donde el chileno Paulo Díaz y Javier Pinola disputan el lugar como compañero del paraguayo Robert Rojas. La segunda es en la línea media y supone el perfil que podría adoptar el equipo: Bruno Zuculini, para aportar mayor equilibrio, o Julián Álvarez, delantero de vocación.

El último aliento de los hinchas fue con un banderazo

Como ocurrió en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, los hinchas de River protagonizaron un tradicional banderazo en Ezeiza para brindarle el último aliento al equipo de Marcelo Gallardo antes de que emprenda su viaje hacia Brasil, donde enfrentará a Palmeiras con la mente puesta en lograr la épica y dar vuelta el 0-3 en contra.

La concentración fue convocada para las 16, justo para el arranque del último entrenamiento del equipo en el River Camp. Minutos pasadas las 18, la delegación recibió todo el cariño y apoyo de sus hinchas cuando salió en dos micros del predio para dirigirse al aeropuerto internacional.

Los jugadores, como Gallardo, saludaron a los hinchas, que confían en lograr la hazaña.