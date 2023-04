Las fotos de Marcelo Tinelli y su nueva novia, Momi, en su cumple

Tinelli Momi 1.jpg

"No soy la novia de Marcelo TInelli", aseguró en ese momento antes de agregar: "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar". "La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance", dijo después, pero nadie le creyó.