Las fotos no vistas de las vacaciones de Laurita Fernández y su novio

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, dijo el productor cuando decidió confirmar el noviazgo.

Laurita Fernández miami 1.jpg

“Empezamos a hablar mucho por el programa”, “De pronto empezó a pasar que hablábamos los fines de semana por el programa pero después empezamos a hablar de la vida. Seguíamos hablando así y en un momento dijimos: ‘Bueno, ¿que estamos haciendo?’”, contó Laurita Fernández después al ser consultada por el inicio del romance.

Laurita Fernández miami 2.jpg

“Me gusta como trabaja, el empuje que tiene, que no es un tipo quedado, sino que siempre va a por más y eso me atrae un montón”, explicó antes de agregar: "Cuando me invitó por primera vez a vernos en privado, le dije que no daba por quiénes somos y el rol que ocupamos cada uno en el programa. Lo negamos, lo negamos y lo negamos hasta que dijimos ‘no le estamos haciendo mal a nadie’ y ahí nos relajamos".