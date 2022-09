Las fotos privadas del hijo de Luciano Castro, que cumplió 20 años

Aunque muchos no lo crean, Luciano Castro fue padre por primera vez hace poco más de 20 años, y pese a que su hijo podría impulsarse en el medio gracias a su fama, el joven decidió tomar el camino del perfil bajo. Lejos de las cámaras y los escenarios, Mateo Castro vive una vida que poco tiene que ver con la de su padre.

Pese al nacimiento de Mateo , la pareja no logró perdurar demasiado en el tiempo, debido a grandes diferencias. Como si fuera poco, Lucho tiempo después comenzó su amorío con La Negra Vernaci . Sin embargo, esto jamás le impidió seguir viendo a su hijo.

El hijo de Luciano Castro.jpeg

Lo curioso de ese momento, fue debido a que Florencia no era reconocida en el ambiente, y a que el tiempo entre relación y relación fue corto, en algún momento se llegó a pensar que Mateo en realidad era hijo de la famosa locutora.

Castro volvió a ser padre junto a Sabrina Rojas, con quien tuvo a Esperanza y Fausto. Y pese a que siempre intentó mantener su relación con Mateo, los tiempos del actor no eran los mismos que los que necesitaba su hijo.

El hijo de Luciano Castro3.jpg

Tan es así, que en algún momento el actor hizo autocrítica y sintió culpa por cómo se dieron las cosas. “Mateo, que no vivía conmigo, cuando le tocaba conmigo se la pasaba con gente de mantenimiento, con maquilladores”, reveló en Cortá por Lozano en el 2019.

“Yo, como padre, tengo un montón de culpa con él y él también entiende que fue lo que tenía para ofrecerle en aquel momento. Él me pidió hablar, es más maduro que yo. En un momento, los chicos dejan de callar y está buenísimo. No me hizo ningún reclamo", confesó sobre la relación que mantienen.

El hijo de Luciano Castro2.jpg

Entre las pocas cosas que se saben sobre Mateo, algunas de ellas son compartidas con su padre. Es que también practica boxeo y le apasiona el fútbol. Además de pasar tiempo con Luciano y sus hermanos.