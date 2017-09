Las hermanas Nara se mandaron al frente y no se guardaron nada

En el segmento, ambas realizaron fuertes declaraciones mientras competían para ver quién hacía las mejores preguntas.

"¿Es verdad que de todos los chicos que conocés, Jakob (Von Plessen) es el que mejor parado está en la vida?", le preguntó la esposa de Mauro Icardi sobre "las virtudes" de su actual cuñado. "Voy a mentir, no me conviene hacerle esa prensa…", le contestó su hermana, entre risas.

Zaira no se quedó callada y le consultó si alguna vez había usado un bóxer de un famoso jugador de Argentina (en referencia a un viejo episodio que involucró a Diego Armando Maradona).

Chicos un placer que lindo la pasamos gracias pic.twitter.com/rsqZ8loI0I — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 4 de septiembre de 2017

"La verdad que no… A los jugadores les mandan ropa y era un evento en una piscina. Yo no tenía malla y abrí una bolsa con un bóxer. Me tiré a la pileta y nunca me imaginé que había afuera un montón de camarógrafos", respondió la ex de Maxi López.

A modo de venganza, la rubia le pidió a Zaira que contara por qué había suspendido su boda con el futbolista uruguayo Diego Forlán. "Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó, sobre una fiestita (una despedida de soltero). Se lo conté a mi hermana y le dije que no me casaba", reveló .

"Lo acompañé a Uruguay, le dejé el anillo, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio", cerró.