Las increíbles experiencias swinger de Matías Alé y Chiche Gelblung

El doctor Adrián Cormillot, Rocío Oliva y Gastón Recondo se apresuraron a decir que “no”. “Yo no voy a contestar esa pregunta”, dijo por su parte Chiche, dejando en claro que tenía experiencia en el tema. Acto seguido, Alé sacó chapa al decir que, además de haber protagonizado varios episodios de esas características, fue "el quinto elemento" de dos parejas swinger.

“No fue una vez, es una forma de vida. Para mí”, se jactó el actor. “Yo mucho tiempo fui un quinto elemento.... Es el que dirige la batuta", agregó ante la sorpresa de sus compañeros.

"Son dos parejas y uno de afuera que dirige todo”, explicó Chiche, a lo que Cabak exclamó asombrado: "¿Vos también sos quinto elemento?". "Yo no soy quinto elemento, yo no soy autorreferente. El negocio de la fiesta swinger es ir solo, entonces no tenés celos", acotó el periodista de Crónica TV.

“Esto es como el COVID, porque tiene protocolo”, comentó Alé, mientras Recondo exasperado le discutía a Chiche que si concurría solo no era una fiesta swinger.

Tras mandarle saludos a "Gustavo y Celeste", el ex de Graciela Alfano reveló que comenzó a meterse en el mundo swinger luego de que esa pareja de San Fernando lo convocara vía Twitter para que participara de un encuentro íntimo con ellos porque para la mujer él era su fantasía. "Tampoco sos Brad Pitt, dejate de hinchar las pelotas. Sos lindo pero no tanto. Cabak como quinto elemento puede ser", lo freno Chiche.

Tras agradecerle la gentileza, Cabak quiso saber si Alé había pedido fotos previo al encuentro. “Yo soy gauchito”, lanzó el actor y agregó que así fue como terminó estando entre dos parejas swinger. En medio de su relato comentó que las duplas eran fanáticas del cine y lo apodaron “El quinto elemento” en alusión a la película protagonizada por Bruce Willis.

“El quinto elemento es cuando en un juego de dos parejas, traen a una quinta persona”, recalcó Gelblung mientras en la mesa debatía sobre el concepto. “¡Chiche tiene la teoría pero yo tengo la práctica!”, sentenció entonces Matías y el ex conductor de Memoria retrucó: “No, ¿qué teoría? ¿Querés que te hable yo?”. “¿Tenés práctica en esto?”, preguntó incrédulo el actor. “¡Por supuesto! ¿Te pensás que empecé ayer?”, dijo indignado Chiche.

“Lo he contado, muchachos, me caminaron con taco aguja por acá arriba (en el pecho) ¡Y me quemaron con cigarrillo! ¿Cuál es el problema?”, recordó Chiche, y concluyó diciendo que, al lado de su experiencia, el libro Cincuenta sombras de Grey es "una pelotudez”.