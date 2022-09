Las jaurías de perros cimarrones preocupan a los vecinos de La Meseta

Esto se da porque se trata de una zona de producción en la que los vecinos tienen criaderos de conejos, cerdos y aves de corral. El vecino recordó que le tocó vivir una situación de este tipo: "Una mañana amanecí y tenía más de doscientos conejos y más de ciento cincuenta gallinas muertas. Estos perros matan por hábito", aseguró, porque mataron a los animales, pero no se los comieron.

perros.jpeg

"Hemos tenido la suerte que solamente han sido ataques a animales, a la producción de La Meseta. A conejos, patos, gallinas, lechones, no hemos sufrido ataques a criaturas ni a personas todavía y esperamos que eso no suceda", dijo Urrutia.

Añadió que en un momento la problemática con estos animales se había tratado, pero actualmente, "las ordenanzas cambiaron y ahora la Municipalidad no puede atrapar a los perros. La perrera que nosotros conocíamos cuando éramos chicos que andaba con una soga y un bozal tratando de atrapar a los perros que no tenían dueño, ahora no existe, no esta funcionando".

Los vecinos de Colonia Rural Esperanza esperan que se tomen cartas en el asunto, "hay que legislar todo esto, hay que ver cómo se trabaja", concluyó Urrutia.