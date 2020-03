image.png

"Antes de Cavani, hablábamos de Paolo Guerrero. Y decíamos que Carlitos Tevez no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador", recordó Ameal.

Además, el representante de Cavani, Nando Guglielmone, en diálogo con Mundo Boca Radio, aseguró: "Nadie nos llamó desde el club y por suerte hay muchos interesados de contar con él. Por ahora, Atlético de Madrid es uno de los posibles destinos".

De esta manera, las chances de Boca se comenzaron a desvanecer, a pesar del deseo de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo.

Por el lado de River, Rafael Santos Borré, pieza fundamental en el esquema de Marcelo Gallardo, es pretendido por Crystal Palace. En Inglaterra aseguran que el entrenador Roy Hodgson busca un delantero para sumar a su plantel, con las características del colombiano.

Ya en enero, el conjunto inglés había hecho algunos sondeos por el delantero de River, pero quedaron solo en eso. Ahora, desde los medios de Inglaterra aseguran que en el próximo mercado de pases podría acelerar para cerrar la llegada del cafetero.

En resumen: Cavani más lejos de Boca y ¿Borré empieza a alejarse de River?

