Las redes estallaron contra Andy por la invitación de Berni a PH

Mientras en La noche de Mirtha Legrand decía presente Patricia Bullrich, la ex ministra de seguridad, en Podemos Hablar hizo lo propio el actual ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y su paso por el ciclo fue ampliamente repudiado en las redes sociales.

Respecto de este último, el ministro de seguridad de Buenos Aires insistió en su teoría de que Facundo murió en un accidente, y apuntó contra los abogados de la madre de Facundo, Cristina Castro.

“Al igual que el caso Nisman, desde el primer día plante una postura, que no tenía que ver con un capricho o un encubrimiento, sino que había indicios claros y precisos. No se quiso escuchar desde el primer día que las antenas de la comunicación de Facundo se habían abierto en Bahía Blanca y no donde la policía lo había retenido”, respondió cuando Andy le consultó si en algún momento habían investigado la hipótesis de la familia, la cual asegura que se trató de una desaparición forzada.

“Esto no va a quedar así, acuérdese lo que le digo. Al abogado de Facundo lo vamos a tener declarando por haber entorpecido el accionar de la Justicia”, finalizó.

Ante todo esto, las redes estallaron contra Andy el propio Berni.

Solo un payaso como andy puede invitar a un programa al payaso de berni. — koke (@koke_elmismo) December 6, 2020

No estoy mirando a Mirtha aunque esté Pato Bulrich,demasiado Maradona.

Pongo a Andy y está Berni.

De terror. — Karina Ibañez (@KarolaGabriela) December 6, 2020

Berni dijo describido en el programa de Andy #PHPodemosHablar ... Vergonzoso e impresentable... — LeoChiqui78 (@LeoChiqui78) December 6, 2020

Necesito que Andy desinvite a Berni — Brenda (@Solibarra) December 6, 2020

Da asco la manija q le dan a Berni en PH, q careta este Andy... — RonaldDeMoraes (@RonaldDeMoraes) December 6, 2020

A Andy de PH el covid lo dejo más pelotudo. Le está lavando la cara en su programa al forro de Berni. — Facundo Scattone M. (@FacundoScattone) December 6, 2020

Berni amenazando en el segundo canal popular y en primetime al abogado de la madre de Facundo. Cómo hay que tomarlo? — Nahuel Lede Zajic (@NahuelLede) December 6, 2020

Que vergüenza que Berni vaya hablando en los medios despúes de lo que pasó con Facundo (que jamás hubo respuestas sobre el) y que toda la bonaerense se le haya retobado. — Magoo ⎊ (@FalsoRocker) December 6, 2020