Siempre es difícil, al comienzo, en el medio y en el final. Porque es un medio muy chico el nuestro. Siempre me reinventé: hice y hago de todo en este oficio, y pienso seguir haciéndolo. Y trabajando mucho, porque nunca tuve un solo trabajo, como hoy que estoy en dos radios, dos canales y mi página.

¿Cómo cambió nuestra farándula y la información que vende a lo largo de los años?

Lo que más cambió es que se habla menos de lo artístico y más de lo personal de los personajes. El trabajo quedó un poco relegado porque lo mediático lo pasó por encima. Hace ya 20 años.

¿Cuáles fueron los romances, escándalos y chimentos más importantes de 2018?

2018 fue un año de muchos romances y separaciones: las de Pampita (Ardohain) y Nicole (Neumann) fueron las que se llevaron el año y terminamos con las dos reconciliadas. Y después todo el año giró con las chicas de Combate, todo el tema de Laurita Fernández, Flor VIgna, Mica Viciconte y Sol Pérez. Son como las nuevas chicas de Gran Hermano y se convirtieron, con más o menos talento, en noticia y en las nuevas chicas del espectáculo. Pero sin duda el tema del año fue el de la denuncia contra Juan Darthés. Ya estaba lo de Calu Rivero pero no se le había dado la importancia que tiene. Ahora creo que con la denuncia del colectivo de Actrices Argentinas acompañando a Thelma Fardín, hay un antes y un después en todo el medio. Este tema viró todos los reportajes e incluso hasta cómo cambió la revista de Bal –Carmen Barbieri y Santiago y Federico Bal están haciendo Nuevamente juntos, un amor de revista-.

¿Cuál es el tema que más te cansó o aburrió?

Lo que aburre es lo inventado: esas historias que no terminan nunca, que van y vienen porque son casos inventados. No voy a decir cuáles porque hay mucho, pero además porque yo no le doy lugar ni publico. Ni hablo cuando sé que se trata de algo que detrás tienen una estrategia o de ir al “Bailando” o de figurar.

¿Cuánto porcentaje de invento de escándalo hay en el medio?

Hay bastante invento porque hay mucha gente que no tiene oficio ni trayectoria y, para destacarse, inventa. Pero eso dura muy poco en general.

¿Cuál es el límite para la información que difundís sobre alguien?

Siempre el límite es la salud. Creo que es el único límite para mí. O algo muy personal que la persona te pide expresamente que no cuentes. Muchas veces te enterás de algo delicado, y si yo no tengo la autorización de la persona, no lo publico.

Te has plantado con varios como Ivo Cutzarida, cuando te fuiste de un programa porque decía que “se nace mujer o se nace hombre”. Con Mauro Viale fue porque entrevistó a Rodrigo Eguillor, acusado de abuso sexual.

¿No les temés a las batallas y los enemigos?

No, uno tiene que estar a la altura de sus enemigos y en estos casos esos no figuran ni a la altura. Yo no tengo ningún problema porque como soy una persona independiente y no dependo de los grandes medios ni de un jefe, digo lo que pienso y quiero y no tengo que pedirle permiso a nadie. Y hay cierta gente que me pone muy nerviosa y prefiero decir las verdades porque en este oficio nos conocemos todos.

Fuiste jurado del “Patinando” y del “Cantando”. ¿Te gustaría que te llamen para el “Bailando”?

Viví dos años buenísimos en cada ciclo, pero en este momento no me interesa el “Bailando” porque estoy más enfocada en lo periodístico. Es un lugar dignísimo. Si me llamaran, lo contemplaría pero no como jurado. Creo que Marcelo (Polino) y Ángel (De Brito) lo hacen muy bien, y que después lo que buscan es más gente que ilumine desde el espectáculo.