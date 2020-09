Laurita bancó a Mica, pero no se fuman

Mica Viciconte hizo su debut en el Cantando, y no le fue nada bien. La pareja de Poroto Cubero dejó en claro que no es lo suyo el canto. “No sabe cantar”, fue la opinión de todos los integrantes del jurado. Pero más allá de su performance, la ex Combate otra vez volvió a la polémica por una imitación que hizo de La Bomba Tucumana.