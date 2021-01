Laurita debutó con buen rating y desbancó a Flor Peña

“Gracias LAU, lo hiciste genial! Quédate unos días, así descanso”, tuiteó De Brito, cuando finalizó el programa.

-> Diagnóstico en vivo

Mariana Brey fue una de las protagonistas del ciclo al hablar de cómo atraviesa el coronavirus y su dolor por la pérdida de su abuela, a quien despidió por teléfono. “Yo estoy muy bien, no me animo a decir que soy una asintomática porque no sé. Con el correr de los días veré que pasa. Pablo, mi marido, tuvo síntomas y se aisló”, agregó, antes de que el hombre interviniera por videollamada y sea diagnósticado por la doctora Mariana Lestelle por el bajo nivel de saturación de oxígeno en sangre. “Urgente tiene que hacerse una tomografía computada”, dijo la doctora y, en vivo, Pablo confirmó que había sacado turno.