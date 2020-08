Laurita Fernández confesó que no descarta volver con Cabré

"Te vi caminando el fin de semana, ¿sin rumbo o con rumbo?", inquirió el conductor. "No... sin rumbo, pero está bueno dejarse llevar", contestó la bailarina, confirmando así que la de la foto era ella. Minutos más tarde, De Brito, su compañero de conducción y amigo, le preguntó si Cabré la estaba viendo y ella, algo nerviosa, replicó: "No tengo idea si nos está viendo, pero más le vale".

Este martes en Los ángeles de la mañana De Brito retomó el tema y mostró una nota a Laurita Fernández en la que confiesa que existe la posibilidad de un "revival" con el actor.

"Es lógico que nos vean caminando juntos que en veredas opuestas porque la verdad es que nos llevamos súper bien y hay mucho amor", sostuvo la ex protagonista de Sugar. Aunque aclaró que no están reconciliados, no descartó la chance de volver a estar en pareja con Cabré al señalar que "el tiempo lo dirá". "Para eso hay que hablar muchas cosas, tiene que pasar tiempo, todo de manera tranquila...", añadió.

"La realidad es que tenemos cosas en común todavía y nos encontramos ahí", dijo sobre la casa en Pilar. "Aprovechamos a hablar. Es un contexto en el que no se puede solucionar nada, ni tampoco pasar el tiempo que se debería.. Pero dentro de todo tenemos muy buen vínculo y muchísimo amor... Y bueno, qué se yo, el tiempo dirá", manifestó.

"¿No está cerrada la puerta?", le preguntó la cronista Maite Peñoñori. "No, pero bueno... Tampoco hay nada que hoy tengamos que definir o decidir. Es eso, creo que más claro que decir que es lógico que estemos caminando juntos que separados, habla del buen vínculo que tenemos", remarcó Laurita Fernández.

Al ser consultada sobre si sigue en contacto con Rufina, la hija del Cabré y Eugenia "China" Suárez, con quien Laurita tenía muy buena relación, la bailarina expresó: "No, como yo tampoco quise que él mantenga vínculo con mi familia porque es raro. De hecho, a ese lugar en común (por la casa) yo no iba porque me hacía mal, me traía recuerdos", explicó.