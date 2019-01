“Me di cuenta de que no me sé desenvolver ni me gusta, no me sentí cómoda en el rol de jurado en ese formato, la devolución es como que no tenía sentido. Yo creo que todos los años tienen como ansias de dar una vuelta, o cambiar, o lo que sea, es un programa de televisión y es adaptarse a lo que va sucediendo. Yo hacía o daba hasta donde podía. No me salía ir y poner un cero porque sí para generar algo”, aseguró. Luego explicó: “Fue aprender a que no me afecten las cosas como antes y a que me resbale más, como soy con lo profesional también tengo que ser en lo personal. Todo se cuestionaba. No había nada que conformara, Flor (Peña) y yo estuvimos bastante en el ojo de la tormenta”.