Laurita Fernández y su comentario mala onda a una participante

Laurita Fernández aprovechó el debut de Agustina Agazzani en el Cantando 2020 para hacer un filoso comentario sobre Martín Baclini. La modelo y el empresario habían tenido un breve romance a principios de año, el cual no prospero producto de la pandemia y en medio de varios cruces en TV con Cinthia Fernández, la anterior pareja del rosarino, con quien compartió la pista del bailando el año pasado.

Además, Agustina Agazzi y Baclini tenían previsto participar juntos en el Bailando de este año, pero al final, el romance no aguantó el distanciamiento social y la modelo se sumó como participante al Cantando 2020 .

Segundos antes de comenzar a cantar, Laurita Fernández no se resistió y lanzó un filoso comentario : “Estoy viendo a nuestra tribuna por Zoom. ¿Estará Baclini por acá?”, a lo que Ángel de Brito respondió: “No metas el dedo en la llaga”.

Luego de esa bienvenida, Agustina Agazzani no se quedó callada y aprovechó para explicar un poco qué había pasado con el empresario. “Nos estábamos conociendo y llegó la pandemia”. También negó que Cinthia Fernández se haya puesto en medio de la relación y dijo: “No me sentía cómoda con la situación en general” para explicar por qué no aparecerá en el Bailando.

La modelo cantó junto a Facundo Mazzei e interpretaron "Torero" de Chayanne. Sin embargo, su voz no causó tanto impacto en el jurado como la muestra de pasarela que ofreció a petición de Laurita Fernández, antes de escuchar la evaluación por su actuación en la quinta entrega del Cantando 2020.

A principios de abril, cuando se había hecho pública la relación Baclini, había dicho que "la televisión adelanta mucho las etapas. Nos estamos conociendo, nos hicimos muy bien, pero nos mató la cuarentena. Somos de hablar todos los días. Cuando termine la cuarentena vamos a recuperar el tiempo perdido… ¡que se agarre, eh!".

Sin embargo, la cuarentena se extendió más de lo que ambos pudieron aguantar y el romance entre Agustina Agazzani y Baclini es cosa del pasado.