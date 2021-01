Laurita, más cerca del embarazo que del casamiento

"Te quiero preguntar algo, porque te me escapaste un poquito. ¿Cuántas veces te propusieron matrimonio?", le lanzó el conductor a la blonda, quien tardó unos segundos en contestar. "Una, pero como al pasar. Fue más como ‘me quiero casar con vos’, pero no algo formal", contestó la blonda. Y agregó: "Sí, lo dejé pasar pero porque después nunca apareció la propuesta formal. Era mucho de ‘me quiero casar, me quiero casar’ hasta que un día le dije que no, que un día venga y me lo diga en serio, porque ya a esa altura no sabía si era en serio o no".