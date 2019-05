Laurita y Nicolás Cabré levantaron un móvil en vivo

Picante

Ante esa situación, Yanina Latorre explotó y mandó al frente a los protagonistas de Sugar. “¿Puedo contar? O sos bueno o no te llegó la data. Me parece raro que seas tan bueno”, le dijo la panelista al conductor, quien aseguró no haber revisado el teléfono.

La esposa de Diego Latorre no la dejó pasar y disparó: “La señorita, señora creída, Laurita Fernández y el señor Cabré abandonaron el móvil porque no salieron primeros”, comenzó diciendo la rubia en referencia a que a la pareja no le gustó que Baró saliera antes al aire. “Nooo, no creo”, contestó irónico De Brito dándole pie a su angelita. “Ellos querían abrir el programa. Como no lo hicieron, se fueron”, aseguró Latorre.

Por su parte, Andrea Taboada dijo que, en realidad, Laurita y Cabré habían pactado un horario que la producción no pudo cumplir.