"El miércoles me llamó Ezequiel y me dijo que quiere darle una mano a la gente del barrio. Me dijo 'fijate porque quiero donar cinco millones'", contó hoy Diego Lavezzi, de 44 años, presidente del Club Coronel Aguirre y quien maneja los emprendimientos del Pocholo, como lo conocen en los arrabales de Villa Gobernador Gálvez, la ciudad pegada al extremo sur de Rosario.