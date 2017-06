"Le confirmé a la dirigencia que no seré el entrenador"

“En los últimos días nos juntamos con Gastón (Sobisch) y con Juan Carlos Muñoz y les comuniqué definitivamente que no iba a continuar. Las razones son personales. Tengo compromisos laborales en este semestre y el club me absorbía mucho tiempo”, explicó el Coco, y no descartó volver a dirigir en el elenco capitalino o en otra entidad el año próximo.

"Me reuní en las últimas horas con los principales dirigentes y les confirmé que este semestre no voy a dirigir. Ojalá que los directivos apuesten por gente del club".

Consultado sobre su reemplazante, admitió: “Me gustaría que sigan los muchachos que trabajaron conmigo. Y si traen algún entrenador de afuera, que el cuerpo técnico local no se desmantele. Es gente del club, que conoce la institución y están a la altura”, bancó a sus ex allegados, con Fabián Tardella a la cabeza. Contó que este tiempo siguió ligado a la entidad: “No me alejé del todo del Rojo. Tengo unas canchas en Leguizamón y Lanín y la primera local venía a hacer reducido”. Por último, destacó el logro de la salvación como mejor recuerdo. “Contento uno por haber respondido a un desafío bravo. Cuando me fueron a buscar era casi imposible, pocos pensaban que se iba a lograr el objetivo”.

También se va Fondacaro

El volante Carlos Fondacaro es otro que se aleja del club, por lo que continúa la sangría en Independiente, que deberá rearmar el equipo de cara al próximo Federal A. Dada la falta de recursos, en el Rojo apostarán a un proyecto austero para seguir compitiendo, en el que la base serán los valores locales y de Lifune.

26 puntos obtuvo en Independiente. El Coco salvó al equipo del descenso. Logró un buen porcentaje de efectividad. Antes le había ido bien en Deportivo Roca.