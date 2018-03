Se trata de un ciudadano coreano que está acusado de intentar asesinar a su ex pareja. El hecho ocurrió en Puerto Madryn.

Le dieron prisión domiciliaria porque no come en la cárcel

Un ciudadano coreano, acusado de intentar asesinar a su esposa, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria ya que no está acostumbrado a consumir los alimentos de la cárcel. En el fallo de la Justicia de Chubut también se justificó la medida porque no podía comunicar sus necesidades debido a que no maneja el idioma español.